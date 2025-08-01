Колыванов: «Краснодар» и «Динамо» — принципиальные соперники, но пока играют неярко

Известный тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и московским «Динамо» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 2 августа.

«Краснодар» уже отбирал чемпионство у «Динамо». А в том году москвичи сделали чемпионом «Краснодар». Это принципиальные соперники. «Краснодар» на старте чемпионата выиграл только матч у «Пари НН» — не особо сильный соперник. «Локомотиву» уступили дома, «Крыльям». Так что «Краснодар» — раненый зверь.

На матч настроятся все. И у «Динамо», и у «Краснодара» предостаточно проблем на старте чемпионата. У «Динамо» какой-то прогресс уже виден. Но пока обе команды играли неярко. Так что сложно говорить, какой футбол от них ожидать в предстоящей встрече», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.