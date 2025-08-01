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Колыванов: «Краснодар» и «Динамо» — принципиальные соперники, но пока играют неярко

Колыванов: «Краснодар» и «Динамо» — принципиальные соперники, но пока играют неярко
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Известный тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и московским «Динамо» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 2 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» уже отбирал чемпионство у «Динамо». А в том году москвичи сделали чемпионом «Краснодар». Это принципиальные соперники. «Краснодар» на старте чемпионата выиграл только матч у «Пари НН» — не особо сильный соперник. «Локомотиву» уступили дома, «Крыльям». Так что «Краснодар» — раненый зверь.

На матч настроятся все. И у «Динамо», и у «Краснодара» предостаточно проблем на старте чемпионата. У «Динамо» какой-то прогресс уже виден. Но пока обе команды играли неярко. Так что сложно говорить, какой футбол от них ожидать в предстоящей встрече», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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