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Жедсон Фернандеш: не жду в «Спартаке» встречи с дружелюбным тренером

Жедсон Фернандеш: не жду в «Спартаке» встречи с дружелюбным тренером
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Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш поделился ожиданиями от работы с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем. Также португальский футболист отметил, что деятельность спортивного директора московского клуба Фрэнсиса Кахигао стала одной из главных причин его перехода.

«Да, я работал со многими известными тренерами, все они разные. Каждый научил меня полезным моментам. У кого-то это получалось легко, у кого-то, наоборот, с большим трудом. Но иначе в футболе не добиться прогресса, нужно всегда адаптироваться.

Честно скажу, не жду в «Спартаке» встречи с дружелюбным тренером. Станкович был большим игроком с прекрасной карьерой, но понимаю, что он не будет мне другом. Он будет моим тренером, а я приехал сюда работать. Надеюсь, многому научусь у Деяна, а параллельно одержим множество побед.

Нет, со Станковичем до трансфера не общался, у «Спартака» замечательный спортивный директор — Фрэнсис [Кахигао]. У нас сложился отличный контакт, он позволил мне всё хорошо обдумать. Это одна из главных причин, почему я здесь», — сказал Фернандеш в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Ранее турецкий клуб проинформировал, что продал 26-летнего полузащитника за € 20 779 220. При этом могут быть получены бонусы, не превышающие сумму в размере € 7 272 729. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года.

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