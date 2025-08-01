Шнякин назвал минус от перехода Жедсона Фернандеша в «Спартак»

Футбольный комментатор и эксперт Дмитрий Шнякин считает, что переход хавбека Жедсона Фернандеша в «Спартак» может повлиять на место полузащитника Кристофера Мартинса в составе красно-белых.

«Он [Фернандеш] приезжает на позицию «восьмёрки». Место, очевидно, Мартинса, потому что разрушать так, как Умяров, он не будет. Барко нельзя убирать, это главный футболист команды. Что получается: «Спартак», где и так очень много низкорослых, легковесных игроков, лишается одного из самых мощных, мускулистых и, между прочим, проводящих свой лучший отрезок в клубе игрока, я имею в виду Мартинса. Это его лучший отрезок. Он очень важная «восьмёрка», которая врывается, становится вторым центрфорвардом иногда, а то и третьим. Он хорош под подачи, под навесы», — сказал Шнякин в эфире «Матч Премьер».

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года.

Мартинс выступает в составе «Спартака» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами.

Как появился «Спартак»: