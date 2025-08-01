Самый дорогой игрок в истории «Торпедо» продолжит карьеру в чемпионате Бразилии — Мерло

Колумбийский полузащитник московского «Торпедо» Ейсон Гусман близок к переходу в клуб «Форталеза» из бразильской Серии А. Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети X, команды уже согласовали все детали сделки.

По данным источника, медосмотр Гусмана перед трансфером в «Форталезу» состоится в ближайшее время. После этого футболист подпишет со своим новым клубом долгосрочный контракт.

Напомним, ранее сообщалось, что «Торпедо» собирается обратиться в ФИФА в связи с неявкой 27-летнего футболиста в расположение команды. Гусман перешёл в московский клуб из «Депортес Толима» в январе текущего года за € 1,8 млн, что стало рекордной покупкой в истории автозаводцев.