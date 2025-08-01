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«Спартак» показал первую встречу новичка команды Фернандеша со Станковичем

«Спартак» показал первую встречу новичка команды Фернандеша со Станковичем
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Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале опубликовала видео первой встречи новоиспечённого полузащитника команды Жедсона Фернандеша с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем. Подчёркивается, что видео было сделано в Самаре. Напомним, в воскресенье, 3 августа, московский клуб сыграет с тольяттинским «Акроном» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Спартака».

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жедсона составляет € 18 млн.

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Как появился «Спартак»:

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