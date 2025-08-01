Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Пари НН» — «Ростов» в Кубке России пройдёт в Екатеринбурге

Матч «Пари НН» — «Ростов» в Кубке России пройдёт в Екатеринбурге
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил об изменении начала матча 2-го тура группового раунда Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом». Игра пройдёт 14 августа в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск (19:30 по местному времени).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подчёркивается, что перенос связан с проведением матча на резервном стадионе нижегородского клуба. Матч 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» «Пари НН» провёл в Казани, игра 3-го тура чемпионата с «Локомотивом» состоится на «Ахмат Арене».

В 1-м туре группового раунда Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» уступил махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1. «Ростов» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2.

Материалы по теме
Игрок «Крыльев» Марин высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android