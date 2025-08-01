Матч «Пари НН» — «Ростов» в Кубке России пройдёт в Екатеринбурге

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил об изменении начала матча 2-го тура группового раунда Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом». Игра пройдёт 14 августа в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск (19:30 по местному времени).

Подчёркивается, что перенос связан с проведением матча на резервном стадионе нижегородского клуба. Матч 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» «Пари НН» провёл в Казани, игра 3-го тура чемпионата с «Локомотивом» состоится на «Ахмат Арене».

В 1-м туре группового раунда Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» уступил махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1. «Ростов» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2.

Самые титулованные футбольные клубы России: