Матч «Пари НН» — «Ростов» в Кубке России пройдёт в Екатеринбурге
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил об изменении начала матча 2-го тура группового раунда Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом». Игра пройдёт 14 августа в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск (19:30 по местному времени).
Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Подчёркивается, что перенос связан с проведением матча на резервном стадионе нижегородского клуба. Матч 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» «Пари НН» провёл в Казани, игра 3-го тура чемпионата с «Локомотивом» состоится на «Ахмат Арене».
В 1-м туре группового раунда Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» уступил махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1. «Ростов» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2.
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