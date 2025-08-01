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Спортдиректор «Ростова» Рыскин отреагировал на слухи о желании РФС поднять зарплаты судьям

Спортдиректор «Ростова» Рыскин отреагировал на слухи о желании РФС поднять зарплаты судьям
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном повышении зарплат судей в российском футболе. Ранее сообщалось, что увеличение гонораров арбитров Мир Российской Премьер-Лиги обсуждалось на встрече президента РФС Александра Дюкова с главой РПЛ Александром Алаевым.

— Как вы относитесь к информации о просьбе РФС поднять зарплаты судьям?
— Никак не отношусь. Я о такой информации не слышал, — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По данным СМИ, в РФС запросили 200 млн рублей на увеличение окладов рефери (по 12,5 млн от каждого клуба). Сообщалось, что на встрече присутствовали представители «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и других команд РПЛ.

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