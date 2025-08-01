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Ашрафу Хакими грозит до 15 лет тюрьмы по делу об изнасиловании — Le Parisien

Ашрафу Хакими грозит до 15 лет тюрьмы по делу об изнасиловании — Le Parisien
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Прокуратура Нантера обратилась в суд с требованием предъявить защитнику «ПСЖ» Ашрафу Хакими обвинительное заключение по делу об изнасиловании от 2023 года. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, следственному судье предстоит подтвердить или опровергнуть условия окончательного обвинительного заключения. В случае признания вины марокканскому футболисту грозит до 15 лет тюремного заключения.

Хакими был обвинён в преступлении в 2023 году. В декабре указанного года футболист впервые после выдвинутых ему обвинений встретился с предполагаемой потерпевшей в кабинете следователя. Защитник «ПСЖ» отрицает свою вину.

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