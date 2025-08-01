«Спартак» внёс Жедсона в заявку на сезон РПЛ, он может сыграть с «Акроном»

Московский «Спартак» внёс новичка команды Жедсона Фернандеша в заявку команды на сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Соответствующая запись от 1 августа появилась на официальном сайте РПЛ. Таким образом, португалец может дебютировать за красно-белых уже в матче 3-го тура с «Акроном». Встреча пройдёт в воскресенье, 3 августа.

Напомним, Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа», став самым дорогим приобретением в истории московского клуба. Как сообщает пресс-служба стамбульцев, за 26-летнего хавбека было заплачено € 20 млн, а дополнительные € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.