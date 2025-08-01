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«Рубин» объявил об уходе Чуни в «Сампдорию»

«Рубин» объявил об уходе Чуни в «Сампдорию»
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Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале объявил о переходе албанского нападающего Марвина Чуни в «Сампдорию». Форвард будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

Ближайший сезон «Сампдория» также проведёт в итальянской Серии B. В прошлом сезоне клуб завершил чемпионат на 17-й строчке.

О переходе Чуни «Рубин» объявил 11 сентября. Футболист подписал контракт сроком на четыре года. За это время форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чуни в € 1 млн. Ранее албанец выступал за такие команды, как «Фрозиноне», «Саарбрюккен», «Зонненхоф Гроссаспах».

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