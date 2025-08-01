Игорь Дивеев: в шоке, как быстро летит время. Хотя по Акинфееву так не скажешь

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о футбольном долголетии голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.

«В шоке от того, как быстро время летит. Ощущение, что недавно здесь свой первый контракт подписал, с «Рубином» играли. Все говорят, что время быстро летит, хотя по Игорю Акинфееву так не скажешь. Но меня это не пугает», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Дивеев перебрался в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019-го. Летом того же года армейцы выкупили права на футболиста за € 1,5 млн. Игорь Акинфеев является воспитанником московского клуба. 39-летний вратарь выступает за основную команду армейцев с 2003 года.