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Игорь Дивеев: в шоке, как быстро летит время. Хотя по Акинфееву так не скажешь

Игорь Дивеев: в шоке, как быстро летит время. Хотя по Акинфееву так не скажешь
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о футбольном долголетии голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.

«В шоке от того, как быстро время летит. Ощущение, что недавно здесь свой первый контракт подписал, с «Рубином» играли. Все говорят, что время быстро летит, хотя по Игорю Акинфееву так не скажешь. Но меня это не пугает», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Дивеев перебрался в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019-го. Летом того же года армейцы выкупили права на футболиста за € 1,5 млн. Игорь Акинфеев является воспитанником московского клуба. 39-летний вратарь выступает за основную команду армейцев с 2003 года.

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