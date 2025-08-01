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«Акрон» объявил имя нового генерального директора клуба

«Акрон» объявил имя нового генерального директора клуба
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Пресс-служба «Акрона» объявила о назначении Константина Клюшева на пост генерального директора клуба. Ранее специалист занимал пост исполнительного директора тольяттинцев.

«Акрон» — это амбициозный проект с большим потенциалом. Благодарен за доверие и возможность возглавить клуб на новом этапе его развития. Мы продолжим укреплять команду, работать с болельщиками и партнёрами, а также активно развивать инфраструктуру. Моя задача — сделать всё возможное, чтобы «Акрон» стабильно прогрессировал как в спортивном, так и в коммерческом плане», — приводит слова Клюшева пресс-служба клуба на официальном сайте.

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