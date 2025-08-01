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Жедсон рассказал, как отнёсся к интересу со стороны «Спартака»

Жедсон рассказал, как отнёсся к интересу со стороны «Спартака»
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Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал о своей реакции, когда узнал об интересе красно-белых к нему.

«К интересу «Спартака» отнёсся нормально, потому что это большой клуб. У меня не было негатива или недооценки. «Спартак» сделал многое, чтобы я был здесь. Я здесь не из-за переговоров, который длились неделю или месяц, первые контакты случились намного раньше. Я ощутил, что «Спартак» по-настоящему во мне заинтересован, рад, что всё сложилось», — сказал Фернандеш в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жедсона составляет € 18 млн. В минувшем сезоне португалец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

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