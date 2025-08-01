«Вообще не знаю, кто это такой. «Бешикташ» — не «Реал». Ловчев — о новичке «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о трансфере португальского полузащитника Жедсона Фернандеша из турецкого «Бешикташа» в московский клуб.

«Я вообще не знаю, кто это такой. Вот Солари — интересный футболист, но почему‑то его тренер не ставит. А «Бешикташ» — это не «Реал». Они у себя‑то не чемпионы», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа», став самым дорогим приобретением в истории московского клуба. Как сообщает пресс-служба стамбульцев, за 26-летнего хавбека было заплачено € 20 млн, а дополнительные € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.