Юрист Лемассон объяснила, как клубы из Франции продают игроков в Россию в условиях санкций

Французский юрист Саломе Лемассон, специализирующаяся на международных санкциях, рассказала, каким образом клубы французской Лиги 1 продают своих футболистов в чемпионат России. Текущим летом в «Краснодар» перебрались вингер Гаэтан Перрен из «Осера» и хавбек Дуглас Аугусто из «Нанта».

«Как правило, лицо, юридическое или физическое, осуществляющее транзакцию, должно сначала определить, совершает ли оно её с лицом, находящимся под заморозкой активов Европейским союзом, а затем рассмотреть возможность применения конкретных секторальных ограничений, определённых регламентом, который регулярно пересматривается.

Применительно к футбольным трансферам соблюдение этого регламента подразумевает обеспечение того, чтобы российский клуб не принадлежал, прямо или косвенно, влиятельному олигарху, близкому к правительству, члену правительства, газовой или нефтяной компании и так далее», — заявила Лемассон в интервью L'Equipe.

Отдельно в материале издания отмечается, что «Краснодар» неслучайно занимает привилегированное положение на французском трансферном рынке, поскольку чёрно-зелёные не связаны с государственными корпорациями РФ. По той же причине, как сообщается, стал возможен переход голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» летом прошлого года.