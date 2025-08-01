Стала известна позиция «Ливерпуля» по Исаку после отказа «Ньюкасла» в его продаже

«Ливерпуль» не планирует делать новое предложение о покупке форварда «Ньюкасла» Александера Исака в нынешнее трансферное окно после того, как «сороки» отказались продавать 25-летнего футболиста за £ 110 млн (€ 126,5 млн). Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, ситуация может измениться в случае, если сам «Ньюкасл» обратится к мерсисайдцам относительно данной сделки.

Ранее СМИ сообщали, что Исак хочет покинуть стан «сорок». Подчёркивалось, что нападающий начал тренироваться на базе своего бывшего клуба «Реал Сосьедад», в то время как команда Эдди Хау находится в Южной Корее в предсезонном турне по Азии.

Рекорды «Ливерпуля»: