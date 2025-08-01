Чанов: уход Роши из ЦСКА — потеря, но мы не знаем видение нового главного тренера

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном уходе бразильского защитника Виллиана Роши. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист перейдёт в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Сейчас каждый игрок в ЦСКА на своём месте. За прошлый сезон как-то притёрлись и поняли, что такое победа. Уход каждого игрока основного состава в моём понимании — потеря. Мы говорим, что Роша — потеря, но не знаем видение нового главного тренера. Возможно, кто-то придёт на место Роши. Такое меня устроит», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.