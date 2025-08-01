Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чанов: уход Роши из ЦСКА — потеря, но мы не знаем видение нового главного тренера

Чанов: уход Роши из ЦСКА — потеря, но мы не знаем видение нового главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном уходе бразильского защитника Виллиана Роши. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист перейдёт в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Сейчас каждый игрок в ЦСКА на своём месте. За прошлый сезон как-то притёрлись и поняли, что такое победа. Уход каждого игрока основного состава в моём понимании — потеря. Мы говорим, что Роша — потеря, но не знаем видение нового главного тренера. Возможно, кто-то придёт на место Роши. Такое меня устроит», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Милан Гаич: Роша ничего не говорил о своём уходе из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android