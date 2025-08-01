Сулейманов: в «Ростове» дружная атмосфера — всегда подбодрят, на заправке что-нибудь купят

Нападающий «Ростова» Тимура Сулейманов рассказал об атмосфере в донской команде.

«Ощутил проблемы с логистикой в Ростове, но постепенно привыкаю. С таким коллективом легче преодолевать логистику, так что нормально. Очень дружная атмосфера, общительные ребята, всегда подбодрят, на заправке что-нибудь купят. Хот-доги мы не кушаем, однако один раз можем позволить себе мороженое», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Ростов» официально объявил о трансфере Сулейманова 21 июня. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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