«Такой же процесс пройдём с Оффором». Талалаев сравнил Конате с новичком «Балтики»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев, ранее возглавлявший «Ахмат», сравнил форварда грозненцев Мохамеда Конате с нигерийским новичком балтийцев Чинонсо Оффором.

«Конате вырос из мальчика, которого никто не хотел брать, в лучшего бомбардира «Ахмата» и поехал играть в арабские страны за деньги, превышающие € 1 млн в год. Я уверен, что такой же процесс мы пройдём с Оффором. Сколько для этого понадобится времени, мы увидим. Во многом это зависит и от коллектива, и от успехов команды, и от обучаемости этого игрока», — рассказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Оффор сыграл за «Балтику» один матч, в котором провёл на поле 24 минуты и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нигерийского форварда в € 1 млн. Ранее он выступал в чемпионатах Болгарии, Латвии, США, Нигерии и Кипра.