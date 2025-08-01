Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такой же процесс пройдём с Оффором». Талалаев сравнил Конате с новичком «Балтики»

«Такой же процесс пройдём с Оффором». Талалаев сравнил Конате с новичком «Балтики»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев, ранее возглавлявший «Ахмат», сравнил форварда грозненцев Мохамеда Конате с нигерийским новичком балтийцев Чинонсо Оффором.

«Конате вырос из мальчика, которого никто не хотел брать, в лучшего бомбардира «Ахмата» и поехал играть в арабские страны за деньги, превышающие € 1 млн в год. Я уверен, что такой же процесс мы пройдём с Оффором. Сколько для этого понадобится времени, мы увидим. Во многом это зависит и от коллектива, и от успехов команды, и от обучаемости этого игрока», — рассказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Оффор сыграл за «Балтику» один матч, в котором провёл на поле 24 минуты и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нигерийского форварда в € 1 млн. Ранее он выступал в чемпионатах Болгарии, Латвии, США, Нигерии и Кипра.

Материалы по теме
Талалаев оценил усиление «Балтики» в летнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android