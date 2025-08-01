Жедсон — о Зайнутдинове: Баха для меня как брат, он давно хотел вернуться играть в Россию

Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о переходе защитника Бактиёра Зайнутдинова в московское «Динамо» из «Бешикташа». Оба футболиста вместе играли за этот турецкий клуб с 2023 года.

«Баха для меня как брат. У нас хорошие отношения. Рад, что его переход состоялся. Знаю, что он давно хотел вернуться в российскую лигу. Надеюсь, мы уже скоро встретимся где-нибудь в Москве. Но он перешёл к принципиальному сопернику «Спартака», поэтому я не позволю ему обыграть себя. Ни в коем случае», — сказал Фернандеш в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале.

Португалец выступал в составе «Бешикташа» с лета 2022 года. За этот период полузащитник принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 16 результативными передачами. Зайнутдинов провёл за турецкий клуб 49 встреч во всех соревнованиях, где забил гол и сделал ассист.

Материалы по теме Жедсон рассказал, как отнёсся к интересу со стороны «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России: