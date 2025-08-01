Чанов: старт сезона для ЦСКА удался — радует, что Челестини не ломает наработанное

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал выступления армейцев на старте сезона-2025/2026. В 3-м туре Российской Премьер-Лиги красно-синие встретятся с «Зенитом». Игра пройдёт в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Надо сказать, что старт сезона для ЦСКА удался. Приход нового тренера — это всегда сложно. Думаю, за такое время Челестини ещё не успел до конца донести своё видение футбола, но меня радует, что он не ломает наработанное. Ведь у ребят был хороший сезон. Я считаю, что это очень правильно. Ломать легко, а строить — тяжело», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Швейцарец Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом текущего года. В дебютном матче в России специалист завоевал Суперкубок страны. Его подопечные победили «Краснодар» (1:0). В первых двух турах РПЛ армейцы сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0) и одолели «Ахмат» (2:1). В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (2:1).