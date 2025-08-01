Ежов — об уходе из «Крыльев»: слишком много всяких нюансов, и обо всех рассказать не могу

Полузащитник «Сочи» Роман Ежов высказался о своём уходе из «Крыльев Советов». Футболист покинул самарский клуб по истечении своего контракта текущим летом.

«У меня никаких обид на Самару нет. Надеюсь, у них на меня – тоже. Углубляться я не вижу смысла. Там слишком много всяких нюансов, и обо всех, к сожалению, я рассказать не могу. Просто пришлось так расстаться. Не буду говорить, кто прав, кто виноват, но пусть все будут друзьями.

Я очень благодарен Самаре. Это пять лет моей жизни как‑никак. Глупо это отрицать. Были хорошие времена и плохие, однако я всегда буду это вспоминать с теплотой. Понятное дело, для любого человека выступать в РПЛ — это успех. Понятно, что‑то могло сложиться лучше, что‑то хуже, но грех на это жаловаться. Я безумно рад, что я вообще в футболе, в РПЛ. У России такое население, а я образно один из 500 человек, которые играют на высоком уровне. Я счастлив», — сказал Ежов в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги Роман Ежов провёл 21 матч за «Крылья Советов», в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России, где результативными действиями футболист не отметился. «Крылья Советов» объявили об уходе Ежова 9 июня 2025 года.