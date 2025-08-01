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«Спартак» в ближайшие часы проведёт переговоры с «Торино» по трансферу Коко — Морандин

«Спартак» в ближайшие часы проведёт переговоры с «Торино» по трансферу Коко — Морандин
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Московский «Спартак» продолжает переговоры с «Торино» по трансферу центрального защитника Сауля Коко. В ближайшие часы должен состояться новый раунд переговорного процесса. Об этом сообщает журналист Джакомо Морандин на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент стороны не достигли соглашения о переходе 26-летнего футболиста, однако красно-белые представили «Торино» конкретное предложение.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» готов заплатить итальянскому клубу € 15 млн плюс бонусы за трансфер Коко.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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