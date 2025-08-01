Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вирц взял седьмой номер в «Ливерпуле» после ухода Диаса, Мамардашвили выбрал 25-й

Вирц взял седьмой номер в «Ливерпуле» после ухода Диаса, Мамардашвили выбрал 25-й
Комментарии

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил об утверждении игровых номеров на сезон-2025/2026.

Полузащитник Флориан Вирц будет выступать с «семёркой» на футболке. Ранее под этим номером играл вингер Луис Диас, перешедший в «Баварию».

Защитник Милош Керкез будет выступать под шестым номером, латераль Жереми Фримпонг — под 30-м, форвард Уго Экитике — под 22-м номером, вратарь Георгий Мамардашвили — под 25-м, голкипер Фредди Вудман — под 28-м, вратарь Армин Печи — под 41-м.

Защитник Конор Брэдли поменял 84-й номер на 12-й, а полузащитник Трей Ньони — с 98-го на 42-й.

«Бавария» объявила о переходе Луиса Диаса из «Ливерпуля» в среду, 30 июля.

Материалы по теме
Стала известна позиция «Ливерпуля» по Исаку после отказа «Ньюкасла» в его продаже

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android