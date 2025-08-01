Вирц взял седьмой номер в «Ливерпуле» после ухода Диаса, Мамардашвили выбрал 25-й

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил об утверждении игровых номеров на сезон-2025/2026.

Полузащитник Флориан Вирц будет выступать с «семёркой» на футболке. Ранее под этим номером играл вингер Луис Диас, перешедший в «Баварию».

Защитник Милош Керкез будет выступать под шестым номером, латераль Жереми Фримпонг — под 30-м, форвард Уго Экитике — под 22-м номером, вратарь Георгий Мамардашвили — под 25-м, голкипер Фредди Вудман — под 28-м, вратарь Армин Печи — под 41-м.

Защитник Конор Брэдли поменял 84-й номер на 12-й, а полузащитник Трей Ньони — с 98-го на 42-й.

«Бавария» объявила о переходе Луиса Диаса из «Ливерпуля» в среду, 30 июля.

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