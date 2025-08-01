В «Нанте» заявили, что трансфер Аугусто в «Краснодар» соответствует правилам ФИФА

Издание L'Equipe заявило, что французский «Нант» отказался обсуждать с журналистами детали перехода полузащитника Дугласа Аугусто в российский «Краснодар». Отмечается, что клуб ограничился формальным ответом на запрос репортёров.

«Трансфер Дугласа Аугусто в российский клуб «Краснодар», безусловно, оформлен специализированными юристами и строго соответствует европейским нормам и правилам ФИФА», — приводит слова представителя пресс-службы «Нанта» L'Equipe.

28-летний бразилец перебрался в чемпионат России в июле текущего года. По данным СМИ, «Краснодар» заплатил «Нанту» за трансфер Аугусто € 6,5 млн. Хавбек уже успел провести три матча в составе своей новой команды.