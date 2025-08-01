Шевалье станет основным вратарём «ПСЖ», в клубе хотят ухода Доннаруммы — Кастлс

В «ПСЖ» намерены сделать вратаря Люка Шевалье новым основным голкипером команды после завершения его перехода из «Лилля». Об этом сообщает Polymarket FC со ссылкой на журналиста Дункана Кастлса на странице в социальной сети X.

По информации источника, в парижском клубе хотят, чтобы нынешний голкипер Джанлуиджи Доннарумма покинул французский гранд после того, как он отказался продлевать контракт. Подчёркивается, что интерес к итальянцу проявляют «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» согласовал личные условия контракта с Шевалье. Отмечалось, что парижане могут заплатить € 40 млн за его переход.

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