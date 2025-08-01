Тренер «Балтики» Талалаев: во Второй лиге достаточно неогранённых бриллиантов

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о новичке команды Иване Беликове, перешедшем в клуб из «Твери». Rонтракт игрока с клубом РПЛ рассчитан до лета 2029 года.

«Во Второй лиге достаточно неогранённых бриллиантов, которые можно выдернуть. Сейчас мы нашли одного мальчика, 195 см, центрального защитника. Это совпало как раз с теми стремлениями, которые у нас есть в команде. Очень надеюсь, что он будет конкурентоспособен. И так, лавируя между первой и второй командой, мы сумеем к весне сделать его конкурентоспособным у нас, именно в «Балтике», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона команда Андрея Талалаева сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), а во 2-м разгромила «Спартак» (3:0).