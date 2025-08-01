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«Динамо» задерживает сделку по переходу Карраскаля во «Фламенго» — Касагранде

«Динамо» задерживает сделку по переходу Карраскаля во «Фламенго» — Касагранде
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Переход колумбийского полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля во «Фламенго» задерживается из-за действий российского клуба. Об этом сообщил журналист Вене Касагранде в соцсети Х.

По данным источника, стороны согласовали все детали будущего трансфера, но московский клуб до сих пор не прислал коллегам подписанный документ, из-за которого и не удаётся закрыть сделку. Отмечается, что со стороны «Фламенго» все документы уже подписаны.

Ранее сообщалось, что Карраскаль прилетел в Рио-де-Жанейро для завершения переговоров о переходе во «Фламенго». Сумма трансфера, по данным СМИ, должна составить € 12 млн.

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