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Футбольный агент Акаев охарактеризовал новичка «Спартака» Жедсона

Футбольный агент Акаев охарактеризовал новичка «Спартака» Жедсона
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Футбольный агент Джамал Акаев, специализирующийся на турецком рынке, высказался о переходе португальца Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в московский «Спартак». В четверг, 31 июля, пресс-служба красно-белых представила полузащитника в качестве нового игрока.

«Жедсон — безусловно, игрок высочайшего уровня, который этот уровень подтверждает несколько лет подряд. Одна из самых ярких звёзд турецкой Суперлиги. Видел несколько его матчей вживую. Быстрый, мощный, хороший дриблёр. Произвёл исключительно благоприятное впечатления. Знаком с бывшим генеральным директором «Бешикташа» Джейхуном Казанчи. Как раз при нём Фернандеш приходил в команду. Джейхун также дал положительные отзывы: характер, менталитет, трудолюбие. Здесь и сейчас Жедсон выглядит серьёзным усилением для «Спартака». Как будет в итоге, покажет время», — сказал Акаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Жедсон Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из португальской «Бенфики» в 2022 году. Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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