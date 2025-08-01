Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рыскин: игроки хотят работать с Карпиным вне зависимости от сборной России

Рыскин: игроки хотят работать с Карпиным вне зависимости от сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в московском «Динамо» и сборной России. Ранее специалист возглавлял ростовчан и также совмещал это с работой в национальной команде.

— Вы понимаете, почему сейчас некоторые критикуют Карпина за совмещение постов в «Динамо» и сборной России, а когда Валерий Георгиевич тренировал «Ростов», такого не было?
— Честно — не понимаю. Я видел эту полемику, но не услышал ни одного чёткого аргумента. Тяжело обсуждать, не зная аргументов.

— Один из аргументов — топовые российские футболисты более охотно будут переходить в «Динамо», потому что там Карпин.
— А вы Зайнутдинова считаете российским футболистом?

— Нет.
— Вот. А в интервью он сказал, что перешёл в «Динамо» из-за Карпина. Валерий Георгиевич — харизматичный человек и тренер. Футболисты хотят с ним работать вне зависимости от того, тренирует он сборную или нет. Вот тот же Зайнутдинов — игрок сборной Казахстана. Так что этот аргумент не работает, — приводит слова Рыскина Sport24.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В первых двух турах РПЛ москвичи сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) и победили «Ростов» (1:0). В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России подопечные Валерия Карпина одолели «Сочи» (3:2).

Материалы по теме
Сулейманов: в «Ростове» дружная атмосфера — всегда подбодрят, на заправке что-нибудь купят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android