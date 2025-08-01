Рыскин: игроки хотят работать с Карпиным вне зависимости от сборной России

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в московском «Динамо» и сборной России. Ранее специалист возглавлял ростовчан и также совмещал это с работой в национальной команде.

— Вы понимаете, почему сейчас некоторые критикуют Карпина за совмещение постов в «Динамо» и сборной России, а когда Валерий Георгиевич тренировал «Ростов», такого не было?

— Честно — не понимаю. Я видел эту полемику, но не услышал ни одного чёткого аргумента. Тяжело обсуждать, не зная аргументов.

— Один из аргументов — топовые российские футболисты более охотно будут переходить в «Динамо», потому что там Карпин.

— А вы Зайнутдинова считаете российским футболистом?

— Нет.

— Вот. А в интервью он сказал, что перешёл в «Динамо» из-за Карпина. Валерий Георгиевич — харизматичный человек и тренер. Футболисты хотят с ним работать вне зависимости от того, тренирует он сборную или нет. Вот тот же Зайнутдинов — игрок сборной Казахстана. Так что этот аргумент не работает, — приводит слова Рыскина Sport24.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В первых двух турах РПЛ москвичи сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) и победили «Ростов» (1:0). В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России подопечные Валерия Карпина одолели «Сочи» (3:2).