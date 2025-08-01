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Агент Акаев объяснил большое количество трансферов между Россией и Турцией

Агент Акаев объяснил большое количество трансферов между Россией и Турцией
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Агент Джамал Акаев, специализирующийся на турецком рынке, рассказал, чем обусловлено большое количество трансферов между Россией и Турцией.

«Действительно, в это трансферное окно большой трафик игроков между Россией и Турцией. Думаю, здесь ничего удивительного нет. В условиях санкций такие страны, как Турция, Бразилия, Аргентина, являются для нас партнёрами, где можно совершать сделки без лишней головной боли.

Что касается спортивной составляющей, эти лиги на сегодня превосходят РПЛ, и в них можно найти большое количество игроков высокого уровня, которые достаточно лояльны к нашей стране», — сказал Акаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Нынешним летом пять российских футболистов усилили состав турецкого «Серик Беледиеспор»: центральный защитник Кирилл Гоцук, правый защитник Артём Юран, хавбек Илья Берковский, форвард Илья Садыгов и центральный защитник Дмитрий Тихий.

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