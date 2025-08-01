Жедсон Фернандеш: музей у «Спартака» классный, но мне не очень интересна музейная тема

Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш поделился впечатлениями от посещения музея красно-белых.

«Я не фанат искусства и истории. Конечно, историю важно знать. Музей у «Спартака» классный. Но мне не очень интересна музейная тема. Не хочу говорить вам вещи, которые не совсем правдивы. Стадион мне действительно понравился. Поле, база — те места, где я буду проводить гораздо больше времени. Там будет проходить моя ежедневная жизнь», — сказал Фернандеш в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жедсона составляет € 18 млн. В минувшем сезоне португалец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

Как появился «Спартак»: