Адвокат Хакими высказался о просьбе прокуратуры наказать игрока по делу об изнасиловании

Адвокат Фанни Колин, представляющий интересы защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими, подтвердил, что прокуратура Нантера обратилась в суд с требованием предъявить его клиенту обвинительное заключение по делу об изнасиловании.

«Обвинение, то есть прокуратура, выполняет свою роль — пытается собрать воедино доказательства преступления. Но я знакома с материалами дела и могу утверждать, что есть очень много аргументов в пользу защиты. Наша задача будет заключаться в том, чтобы предоставить их в первую очередь. Мы будем бороться до конца, чтобы правда стала явной и было объявлено, что Ашраф Хакими абсолютно ничего не делал, ему не в чем себя винить», — приводит слова Колин RMC Sport.

Хакими был обвинён в изнасиловании в 2023 году. В декабре указанного года футболист впервые после выдвинутых ему обвинений встретился с предполагаемой потерпевшей в кабинете следователя. Защитник «ПСЖ» отрицает свою вину.

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