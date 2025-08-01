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«Спартак» опубликовал кадры с первой тренировки Жедсона Фернандеша в клубе

«Спартак» опубликовал кадры с первой тренировки Жедсона Фернандеша в клубе
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Пресс-служба московского «Спартака» поделилась фотографиями с командной тренировки в Самаре, где красно-белые встретятся с тольяттинским «Акроном» в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Португальский новичок красно-белых Жедсон Фернандеш впервые присоединился к команде в тренировочном процессе. Встреча пройдёт в воскресенье, 3 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренировка перед Самарой. До следующей игры — менее двух суток. Активно готовимся», — сопровождает подборку фото сообщение пресс-службы клуба в телеграм-канале «Спартака».

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

Напомним, Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа», став самым дорогим приобретением в истории московского клуба. Как сообщает пресс-служба стамбульцев, за 26-летнего хавбека было заплачено € 20 млн, а дополнительные € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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