«Мы работали в рамках закона». Пресс-служба «Страсбурга» — о продаже Ньямси в «Локомотив»

В пресс-службе «Страсбурга» рассказали, как клубу удалось осуществить исходящий трансфер из Франции в Россию в январе 2024-го. Зимой прошлого года центральный защитник Жерзино Ньямси перебрался в московский «Локомотив». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 3,5 млн.

«Когда трансфер Жерзино Ньямси был завершён, ни «Локомотив», ни его контролирующие структуры не попали под заморозку активов или торговых операций, введённую европейскими судебными органами в период волны санкций. В соответствии с европейским законодательством и рекомендациями французского правительства, перед осуществлением перевода мы проконсультировались с Главным управлением казначейства и отделом комплаенса нашего банка.

Мы работали в рамках законодательства, действовавшего на дату перевода, и с повышенной бдительностью. Мы запросили мнение властей и совместно с ними провели усиленный контроль. Сделка была одобрена», — приводит слова представителя пресс-службы «Страсбурга» издание L'Equipe.