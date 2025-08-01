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В «Реале» намерены сделать выбор между двумя нападающими — AS

В «Реале» намерены сделать выбор между двумя нападающими — AS
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В мадридском «Реале» проходят обсуждения относительно того, кто должен являться подменой для нападающего Килиана Мбаппе в грядущем сезоне — форвард Эндрик или Гонсало Торрес. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в стане «сливочных» видят будущее в названных футболистах, но понимают, что они хотят играть. Окружение Эндрика уже сообщило руководству испанского гранда, что бразилец не намерен уходить даже на правах аренды.

Торрес также не желает покидать «Реал», несмотря на интерес со стороны клубов из Англии. Подчёркивается, что 21-летний нападающий впечатлил главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо на клубном чемпионате мира, где он забил четыре гола в шести встречах.

В минувшем сезоне Эндрик принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.

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