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Тимур Сулейманов: если я и Голенков забьём по 10 мячей, «Ростов» станет чемпионом

Тимур Сулейманов: если я и Голенков забьём по 10 мячей, «Ростов» станет чемпионом
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Нападающий «Ростова» Тимура Сулейманов высказался о стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я бы хотел забить в этом сезоне как можно больше голов, но, честно, без преувеличения, думаю лишь о том, чтобы «Ростов» был как можно выше в таблице. Хочу, чтобы этот тренерский штаб, команда были на вершине.

Мне здесь всё очень нравится. Мне по силам забить 10 голов в этом сезоне. Если я и Голенков забьём по 10 мячей, «Ростов» станет чемпионом (улыбается)», — приводит слова Сулейманова Metaratings.

«Ростов» официально объявил о трансфере Сулейманова 21 июня. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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