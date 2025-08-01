«Байер» обыграл нидерландскую «Фортуну» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались нидерландская «Фортуна» и немецкий «Байер». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 мск. Клуб из Леверкузена одержал победу со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
01 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Фортуна
Ситтард-Гелен, Нидерланды
Окончен
1 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Куанса – 32' 0:2 Адли – 41' 1:2 Туньич – 70'
Первый гол в матче был забит на 32-й минуте. Отличился защитник «Байера» Джарелл Куанса, перешедший в клуб нынешним летом из «Ливерпуля». На 41-й минуте полузащитник Амин Адли удвоил преимущество немецкой команды. На 70-й минуте боснийский полузащитник «Фортуны» Лука Туньич отыграл один мяч.
В 1-м туре нового сезона чемпионата Германии леверкузенский клуб встретится с «Хоффенхаймом». Игра состоится 23 августа.
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