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Жедсон объяснил, почему экс-тренер «Спартака» Витория — важный специалист в его карьере

Жедсон объяснил, почему экс-тренер «Спартака» Витория — важный специалист в его карьере
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Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш отметил, что бывший главный тренер красно-белых Руй Витория сыграл важную роль в его карьере.

«Это важный тренер в моей карьере. Именно он дал мне возможность дебютировать на взрослом уровне. И я ему за это благодарен. Но я не хочу много говорить о прошлом. Оно уже позади. Подобное нужно помнить. Но сейчас мне важнее сфокусироваться на настоящем. На том, для чего я сюда приехал», — сказал Фернандеш в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале.

Португальский полузащитник является выпускником академии «Бенфики». Он находился в системе лиссабонского клуба до лета 2022 года. Витория занимал должность главного тренера «Бенфики» с 2015 по 2019 год. С мая по декабрь 2021 года португальский специалист возглавлял «Спартак».

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