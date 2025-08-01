Новичок «Спартака» Жедсон составил топ-10 из бывших одноклубников, включая Леау и Кейна

Португальский полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш вслепую составил топ-10 из бывших партнёров по команде. Согласно условиям, футболист должен был распределить игроков в рейтинге, не зная, какая фамилия прозвучит следующей.

— Деле Алли?

— Восемь.

— Витинья?

— Три.

— Рафаэл Леау?

— Пять.

— Сон Хын Мин?

— Я переживаю, кто будет потом! Четыре.

— Жоау Феликс?

— Семь.

— Дарвин Нуньес?

— 10.

— Радамель Фалькао?

— Какие номера у меня остались? Шесть.

— Чиро Иммобиле?

— Проблема в том, что я не знаю, кто будет потом! Девять.

— Гарри Кейн?

— Два.

— Артур Масуаку?

— Артур! Ахаха! Нужно внести изменения, но окей. Артур не номер один, это точно! Я принимаю это, он мой брат, — заявил Жедсон в видео, опубликованном в телеграм-канале московского «Спартака».

Жедсон Фернандеш пересекался с Витиньей из «ПСЖ», Рафаэлом Леау из «Милана» и Жоау Феликсом из «Аль Насра» в сборной Португалии. С форвардами Сон Хын Мином и Гарри Кейном хавбек вместе выступал за «Тоттенхэм». С колумбийцем Радамелем Фалькао Фернандеш играл в период полугодичной аренды в «Галатасарае».

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес был одноклубником Жедсона в «Бенфике», итальянец Чиро Иммобиле — в «Бешикташе». Англичанин Деле Алли выступал вместе с новичком красно-белых и в «Тоттенхэме», и в «Бешикташе». Артур Масуаку — экс-защитник «Бешикташа» и партнёр вингера «Спартака» Тео Бонгонда по сборной ДР Конго. Ранее Жедсон назвал 31-летнего латераля своим близким другом. С июля текущего года он является свободным агентом.