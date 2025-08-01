Новичок «Спартака» Жедсон составил топ-10 из бывших одноклубников, включая Леау и Кейна

Португальский полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш вслепую составил топ-10 из бывших партнёров по команде. Согласно условиям, футболист должен был распределить игроков в рейтинге, не зная, какая фамилия прозвучит следующей.
— Деле Алли?
— Восемь.
— Витинья?
— Три.
— Рафаэл Леау?
— Пять.
— Сон Хын Мин?
— Я переживаю, кто будет потом! Четыре.
— Жоау Феликс?
— Семь.
— Дарвин Нуньес?
— 10.
— Радамель Фалькао?
— Какие номера у меня остались? Шесть.
— Чиро Иммобиле?
— Проблема в том, что я не знаю, кто будет потом! Девять.
— Гарри Кейн?
— Два.
— Артур Масуаку?
— Артур! Ахаха! Нужно внести изменения, но окей. Артур не номер один, это точно! Я принимаю это, он мой брат, — заявил Жедсон в видео, опубликованном в телеграм-канале московского «Спартака».
Жедсон Фернандеш пересекался с Витиньей из «ПСЖ», Рафаэлом Леау из «Милана» и Жоау Феликсом из «Аль Насра» в сборной Португалии. С форвардами Сон Хын Мином и Гарри Кейном хавбек вместе выступал за «Тоттенхэм». С колумбийцем Радамелем Фалькао Фернандеш играл в период полугодичной аренды в «Галатасарае».
Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес был одноклубником Жедсона в «Бенфике», итальянец Чиро Иммобиле — в «Бешикташе». Англичанин Деле Алли выступал вместе с новичком красно-белых и в «Тоттенхэме», и в «Бешикташе». Артур Масуаку — экс-защитник «Бешикташа» и партнёр вингера «Спартака» Тео Бонгонда по сборной ДР Конго. Ранее Жедсон назвал 31-летнего латераля своим близким другом. С июля текущего года он является свободным агентом.