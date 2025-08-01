Ловчев — о Заболотном: что он сделал в футболе? А защитник Ловчев забил около 40 мячей

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о перспективах нового нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного в стане красно-белых, а также назвал игрока «Краснодара» Джона Кордобу лучшим форвардом РПЛ.

— Трансфер Заболотного объявляется как трансфер, который сделает «Спартак» чемпионом. Ребята, вы обалдели все? Чем он хорош? Что он сделал в футболе? Он, форвард, забил 42 гола? А защитник Ловчев забил около 40 мячей. Защитник! А тут говорится о центральном нападающем, который должен как минимум в каждом чемпионате по 15-16 голов забивать. В «Спартаке» есть два форварда: Ливай и Угальде. Бесплатно Заболотный пришёл? Я о футболе говорю, а не о торговле. Назовите мне команду, где он хорошо играл. В «Химках»? Где «Химки»?

— Почему Березуцкий брал его в ЦСКА?

— Потому что в России других футболистов нет. Моего мнения о Заболотном ничего не изменит. Я его не вчера увидел. Классный нападающий, лучший в стране — это Кордоба.

Заболотный, я в тебя не верю! Через некоторое время он сядет в запас. Думаю, забьёт он шесть от силы. Это мало для форварда. 10 — хороший результат. Дзюба куда бы ни пришёл, никто не говорит, сколько он забьёт, он будет забивать, — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Красно-белые объявили о подписании контракта с Заболотным 1 июля. Контракт с 34-летним нападающим рассчитан на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.