Стали известны подробности перехода Келлвена из ЦСКА в «Палмейрас»

Ожидается, что правый защитник ЦСКА Келлвен прибудет в Бразилию для оформления перехода в «Палмейрас» в воскресенье, 3 августа. На текущий момент ведётся подготовка к отъезду 24-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в понедельник, 4 августа, Келлвен пройдёт медицинское обследование. Во вторник, 5 августа, «Палмейрас» объявит о его результатах. Бразильский клуб заплатит за трансфер защитника около € 5,59 млн.

Защитник перешёл в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» осенью 2023 года. За этот период Келлвен принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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