«Празднует даже на тренировках». «Аль-Наср» отметил любовь Роналду к футболу

Пресс-служба «Аль-Насра» на своей странице в социальной сети X опубликовала фотографии нападающего и капитана команды Криштиану Роналду с тренировки, на которых он исполняет своё фирменное празднование после забитых мячей.

«Его любовь к игре? Достаточно, чтобы праздновать даже на тренировках», — написано на странице «Аль-Насра» в соцсети X.

Фото: x.com/AlNassr FC

Фото: x.com/AlNassr FC

Роналду выступает в составе саудовского клуба с 2023 года. За этот период португалец принял участие в 105 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 93 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду: