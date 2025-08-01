Талалаев: цели «Балтики» на сезон будут описаны к закрытию трансферного окна

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о целях и задачах команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Место будет зависеть не только от того, сколько очков берём мы. Будет зависеть от того, как сыграют наши соперники. Можно с условно 45 очками стать пятым или шестым в чемпионате, а можно стать 10-м. Поэтому ориентиры чёткие у нас не прописаны. На встрече с руководителем мы договорились, что глобальные точные цели будут описаны к закрытию трансферного окна, когда уже невозможно будет внести изменения, когда будет понятна конкурентоспособность нашего состава, нашей игры, насколько она будет приносить результат», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона команда Андрея Талалаева сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), а во 2-м разгромила «Спартак» (3:0).