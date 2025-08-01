«Аль-Наср» поздравил шеф-повара клуба с юбилеем, Криштиану Роналду вынес торт

В «Аль-Насре» из Саудовской Аравии устроили сюрприз для клубного шеф-повара в честь юбилея. Кулинара поздравили с днём рождения на рабочем месте. Капитан команды Криштиану Роналду вынес праздничный торт с зажжёнными свечами.

Португалец появился в компании аккордеониста, который исполнял мелодию всемирно известной песни «Happy Birthday to You». Остальные присутствующие на кухне присоединились к поздравляющим.

Криштиану Роналду выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. Всего на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 93 гола и 19 результативных передач в 105 встречах за саудовский клуб.