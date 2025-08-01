Marca: Месси сможет завершить карьеру в любой момент по новому контракту с «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси продолжает обсуждать с «Интер Майами» продление контракта, заканчивающегося в конце 2025 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «фламинго» хотят, чтобы 38-летний футболист пролонгировал трудовое соглашение до 2028 года или даже на более длительный срок, если он захочет продолжить карьеру после 41 года.

Подчёркивается, что в «Интер Майами» желают, чтобы аргентинский нападающий выступал за них, пока «чувствует силы и желание». «Фламинго» готовы предложить ему долгосрочный контракт, по которому Месси будет обладать правом сократить срок его действия.

«Интер Майами» рассматривает вариант, чтобы после завершения карьеры Месси занял одну из должностей в клубе. Это также возможно ввиду того, что аргентинец владеет акциями команды.

Месси выступает в составе «фламинго» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 58 голами и 28 результативными передачами.

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