Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Туфан Садыгов ответил на письмо сотрудников «Химок» в РФС и РПЛ с призывом вернуть долги

Туфан Садыгов ответил на письмо сотрудников «Химок» в РФС и РПЛ с призывом вернуть долги
Аудио-версия:
Комментарии

Бизнесмен Туфан Садыгов, ранее выполнявший роль инвестора подмосковных «Химок», отреагировал на письмо экс-сотрудников клуба на имя министра спорта России Михаила Дегтярёва, главы РПЛ Александра Алаева и президента РФС Александра Дюкова с просьбой посодействовать в получении денег, которые клуб остался должен бывшим работникам.

«Не могу комментировать этот вопрос. Звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше», — приводит слова Садыгова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Химки» завершили сезон-2024/2025 Мир Российской Премьер-Лиги на 12-м месте, но не были лицензированы для участия в РПЛ-2025/2026 из-за финансовых проблем. Ранее сообщалось, что у клуба задолженность перед игроками, тренерским штабом и другими работниками с февраля текущего года. 18 июня «Химки» официально объявили о приостановке деятельности.

Илья Садыгов, экс-форвард «Химок» и сын Туфана Садыгова, в летнее трансферное окно перешёл в клуб второго по силе дивизиона Турции «Серик Беледиеспор». Команду возглавил российский специалист Сергей Юран, чей сын также присоединился к клубу. По данным СМИ, именно экс-инвестор «Химок» стал новым владельцем «Серик Беледиеспор». Сам Садыгов-старший эту информацию опровергает.

Материалы по теме
«Такие заявления делают для рекламы». Что за клуб в Турции выбрали Юран и экс-босс «Химок»
Эксклюзив
«Такие заявления делают для рекламы». Что за клуб в Турции выбрали Юран и экс-босс «Химок»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android