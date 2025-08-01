Туфан Садыгов ответил на письмо сотрудников «Химок» в РФС и РПЛ с призывом вернуть долги

Бизнесмен Туфан Садыгов, ранее выполнявший роль инвестора подмосковных «Химок», отреагировал на письмо экс-сотрудников клуба на имя министра спорта России Михаила Дегтярёва, главы РПЛ Александра Алаева и президента РФС Александра Дюкова с просьбой посодействовать в получении денег, которые клуб остался должен бывшим работникам.

«Не могу комментировать этот вопрос. Звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше», — приводит слова Садыгова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Химки» завершили сезон-2024/2025 Мир Российской Премьер-Лиги на 12-м месте, но не были лицензированы для участия в РПЛ-2025/2026 из-за финансовых проблем. Ранее сообщалось, что у клуба задолженность перед игроками, тренерским штабом и другими работниками с февраля текущего года. 18 июня «Химки» официально объявили о приостановке деятельности.

Илья Садыгов, экс-форвард «Химок» и сын Туфана Садыгова, в летнее трансферное окно перешёл в клуб второго по силе дивизиона Турции «Серик Беледиеспор». Команду возглавил российский специалист Сергей Юран, чей сын также присоединился к клубу. По данным СМИ, именно экс-инвестор «Химок» стал новым владельцем «Серик Беледиеспор». Сам Садыгов-старший эту информацию опровергает.