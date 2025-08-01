«Спартак» и «Динамо» интересуются форвардом «Бешикташа» — источник

Московские «Спартак» и «Динамо» внимательно следят за 29-летним центральным нападающим «Бешикташа» Милотом Рашицей. Об этом сообщает аккаунт Slavia1903 на странице в социальной сети X.

По информации источника, в турецком клубе с оптимизмом смотрят на потенциальную продажу форварда. Предложения от «Спартака» и «Динамо» могут поступить, если Рашицу удастся убедить в уходе из «Бешикташа».

Рашица выступает в составе турецкого клуба с лета 2023 года. За этот период форвард принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

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