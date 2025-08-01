«Уберите этого тренера!» Гасилин призвал к отставке Роберта Морено из «Сочи»

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин призвал к отставке испанского специалиста Роберта Морено к отставке с поста главного тренера «Сочи».

«Морено третий сезон в «Сочи». Уберите этого тренера! Вылетел из РПЛ, по спортивному принципу не вышел из ФНЛ. Он этими выходками защищает себя и свой контракт. Показывает руководству, что он хороший. Руководством были созданы все условия. Где результат?

В Испании если бы провалился так наш тренер, то его бы уже там не было. Я хочу, чтобы у меня в стране работали российские специалисты. Есть академия РФС. Почему Игнашевич не работает в «Сочи»?» — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» потерпел поражения в двух матчах Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:3) и тольяттинским «Акроном» (0:4), а также уступил столичному «Динамо» (2:3) в игре 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.