Антон Шунин высказался об игре «Динамо» на старте сезона

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился мнением о выступлениях бело-голубых в нынешнем сезоне. В межсезонье команду возглавил наставник национальной команды Валерий Карпин.

«Совсем недавно в команду пришёл новый тренер. Он строит совершенно другой футбол — очень непростая игра с комбинациями, розыгрышами и нацеленность на атаку. Соответственно, игра команды только строится, но уже даёт неплохой результат — четыре очка за две игры, на мой взгляд, достойно», — приводит слова Шунина Metaratings.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В первых двух турах РПЛ москвичи сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) и победили «Ростов» (1:0). В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России подопечные Валерия Карпина одолели «Сочи» (3:2).