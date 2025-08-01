Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Шунин высказался об игре «Динамо» на старте сезона

Антон Шунин высказался об игре «Динамо» на старте сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился мнением о выступлениях бело-голубых в нынешнем сезоне. В межсезонье команду возглавил наставник национальной команды Валерий Карпин.

«Совсем недавно в команду пришёл новый тренер. Он строит совершенно другой футбол — очень непростая игра с комбинациями, розыгрышами и нацеленность на атаку. Соответственно, игра команды только строится, но уже даёт неплохой результат — четыре очка за две игры, на мой взгляд, достойно», — приводит слова Шунина Metaratings.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В первых двух турах РПЛ москвичи сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) и победили «Ростов» (1:0). В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России подопечные Валерия Карпина одолели «Сочи» (3:2).

Материалы по теме
Рыскин: игроки хотят работать с Карпиным вне зависимости от сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android